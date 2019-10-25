В Саратове пройдет «Большой этнографический диктант»

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По информации отдела общественных связей Поволжского института управления РАНХиГС, международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября в 11:00 часов по местному времени во всех субъектах России и за рубежом. В России масштабная мероприятие пройдет в четвертый раз.Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут.Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября.