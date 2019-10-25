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В Саратове в октябре восстановлено 2615 квадратных метров асфальта

Новости


В октябре в областном центре Саратовский филиал «Т Плюс» восстановил 2615 кв. метров асфальтового покрытия на дорогах и тротуарах, целостность которых была нарушена при проведении ремонтных работ на тепловых сетях.

Восстановление участков ведется в соответствии с согласованным администрацией г. Саратова графиком. В этом месяце заасфальтированы 60 участков, в их числе: ул. Уфимцева, 3, ул. Крымская, 21, ул. Техническая, 7, ул. Мичурина, 103, ул. Орджоникидзе, д. 11, ул. Ново-Астраханкое шоссе, 57, ул. Азина, 40, ул. Хомяковой, 11, ул. 2-я Садовая, 142, ул. Сакко и Ванцетти, 16, ул. Кузнечная, 11/21, ул. Астраханская, 22/36А, Вологодская, д. 17, ул. Рабочая, д. 122, ул. Зарубина (угол ул. М. Горького), ул. Пугачева (между ул. Советская и ул. Вавилова), ул. Б. Казачья, д. 39, ул. Кавказская, д. 4, ул. Тверская (между ул. Вишневая и ул. Деловая).
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