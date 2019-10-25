25 октября 2019 ПЯТНИЦА
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В Саратове пройдет «Большой этнографический диктант»
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В Саратове в октябре восстановлено 2615 квадратных метров асфальта
09:52 | 25 октября
В Саратовской филармонии состоялся видеопоказ спектакля-победителя фестиваля «Театральное Приволжье» «Гадкий утёнок»
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ПГК ПРИВЛЕКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ПРИВОЛЖСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
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В Саратовской филармонии состоялся видеопоказ спектакля-победителя фестиваля «Театральное Приволжье» «Гадкий утёнок»

Новости
В Саратовской филармонии состоялся видеопоказ спектакля-победителя фестиваля «Театральное Приволжье» «Гадкий утёнок»

В Саратовской областной филармонии состоялся видеопоказ спектакля театра-студии «Театралика» «Гадкий утёнок».

Эта постановка – один из победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье».

Во второй половине встречи студенты театрального института СГК имени Л.В. Собинова (класс старшего преподавателя Олега Николаевича Загумённого) провели мастер-класс по театральному искусству.

Яркие эмоции, непосредственная реакция юных зрителей, профессионализм и артистичность молодых актёров стали составляющими этой встречи.