В Саратовской филармонии состоялся видеопоказ спектакля-победителя фестиваля «Театральное Приволжье» «Гадкий утёнок»
В Саратовской областной филармонии состоялся видеопоказ спектакля театра-студии «Театралика» «Гадкий утёнок».
Эта постановка – один из победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье».
Во второй половине встречи студенты театрального института СГК имени Л.В. Собинова (класс старшего преподавателя Олега Николаевича Загумённого) провели мастер-класс по театральному искусству.
Яркие эмоции, непосредственная реакция юных зрителей, профессионализм и артистичность молодых актёров стали составляющими этой встречи.