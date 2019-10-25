25 октября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
13:07 | 25 октября
В Саратовском районе на ночь закроют железнодорожный переезд
12:20 | 25 октября
22-летний саратовец лишился около 35 тысяч рублей по вине мошенников
11:32 | 25 октября
В Саратове пройдет «Большой этнографический диктант»
10:49 | 25 октября
В Саратове в октябре восстановлено 2615 квадратных метров асфальта
09:52 | 25 октября
В Саратовской филармонии состоялся видеопоказ спектакля-победителя фестиваля «Театральное Приволжье» «Гадкий утёнок»
09:00 | 25 октября
Библиотеки Таджикистана получат книги на русском языке из России
17:00 | 24 октября
Пригородные поезда между Саратовом, Александовым Гаем и Озинками будут курсировать дополнительно 4 и 5 ноября
16:18 | 24 октября
Саратовские земледельцы вырастили рекордный урожай технических культур
15:31 | 24 октября
Из аэропорта «Гагарин» открываются рейсы в «курортную столицу» России город Сочи
14:39 | 24 октября
ПГК ПРИВЛЕКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ПРИВОЛЖСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
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Библиотеки Таджикистана получат книги на русском языке из России

Новости
Библиотеки Таджикистана получат книги на русском языке из России


В Душанбе на днях состоялась пресс-конференция «Гуманитарная миссия: российские регионы — Таджикистану». На мероприятии сообщалось, что библиотеки школ Республики Таджикистан скоро пополнятся книгами известных российских и зарубежных авторов на русском языке. Свыше тысячи экземпляров книг собрали для таджикских школьников общественные организации Курганской, Тюменской и Свердловской областей.

Руководитель Российского центра науки и культуры в Душанбе Михаил Вождаев напомнил, что 2019 год на территории стран СНГ объявлен Годом книги. Директор екатеринбургского экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский назвал поставку в Таджикистан русскоязычной литературы на гуманитарной основе не последней, отметив, что в будущем планируется продолжать организацию подобных акций. Михаил Мельцер, руководитель Альянса СО НКО Тюменской области, добавил, что в Таджикистан испытывает острую нехватку литературы для обучения на русском языке.