Библиотеки Таджикистана получат книги на русском языке из России
В Душанбе на днях состоялась пресс-конференция «Гуманитарная миссия: российские регионы — Таджикистану». На мероприятии сообщалось, что библиотеки школ Республики Таджикистан скоро пополнятся книгами известных российских и зарубежных авторов на русском языке. Свыше тысячи экземпляров книг собрали для таджикских школьников общественные организации Курганской, Тюменской и Свердловской областей.
Руководитель Российского центра науки и культуры в Душанбе Михаил Вождаев напомнил, что 2019 год на территории стран СНГ объявлен Годом книги. Директор екатеринбургского экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский назвал поставку в Таджикистан русскоязычной литературы на гуманитарной основе не последней, отметив, что в будущем планируется продолжать организацию подобных акций. Михаил Мельцер, руководитель Альянса СО НКО Тюменской области, добавил, что в Таджикистан испытывает острую нехватку литературы для обучения на русском языке.