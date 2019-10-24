Саратовские земледельцы вырастили рекордный урожай технических культур
В хозяйствах Саратовской области убрано 968,4 тыс. га подсолнечника (74%), валовой сбор составил 1,4 млн тонн, средняя урожайность 14,7 ц/га.
Область – в числе лидеров России по производству маслосемян подсолнечника. Самый высокий валовой сбор этой культуры – в хозяйствах Самойловского района – более 100 тысяч тонн.
Сахарной свеклы убрано 5,7 тыс. га (58%), валовой сбор - 265,4 тыс. тонн, средняя урожайность 465,8 ц/га.
Свекловоды Ртищевского района достигли рекордной урожайности сладкого корнеплода в 750 ц/га. Уборка свеклы в районе завершена, валовой сбор составил более 82 тысяч тонн.
Зерновые и зернобобовые культуры в Саратовской области обмолочены на площади 2 млн 99 тыс. га (96%), при средней урожайности 13,8 ц/га валовой сбор составляет 2,9 млн тонн.