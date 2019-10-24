24 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 24 октября
Пригородные поезда между Саратовом, Александовым Гаем и Озинками будут курсировать дополнительно 4 и 5 ноября
16:18 | 24 октября
Саратовские земледельцы вырастили рекордный урожай технических культур
15:31 | 24 октября
Из аэропорта «Гагарин» открываются рейсы в «курортную столицу» России город Сочи
14:39 | 24 октября
ПГК ПРИВЛЕКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ПРИВОЛЖСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
13:45 | 24 октября
В Саратовской области продлен срок действия регионального материнского капитала
12:48 | 24 октября
Саратовский хор «Хранители» удостоен гран-при Всероссийского конкурса «Добрые звуки Земли»
12:03 | 24 октября
Конькобежец Данила Семериков одержал первую победу на I этапе Кубка России по конькобежному спорту
11:11 | 24 октября
Красноармейский район присоединится к проекту "Киноновинки - региону"
10:39 | 24 октября
В Екатериновке расследуют убийство 47-летнего мужчины
09:23 | 24 октября
ООО «Комбинат «Волна» вдвое увеличивает объемы производства и реализации фасадных листов «Виколор»
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Саратовские земледельцы вырастили рекордный урожай технических культур

Новости


В хозяйствах Саратовской области убрано 968,4 тыс. га подсолнечника (74%), валовой сбор составил 1,4 млн тонн, средняя урожайность 14,7 ц/га.

Область – в числе лидеров России по производству маслосемян подсолнечника. Самый высокий валовой сбор этой культуры – в хозяйствах Самойловского района – более 100 тысяч тонн.

Сахарной свеклы убрано 5,7 тыс. га (58%), валовой сбор - 265,4 тыс. тонн, средняя урожайность 465,8 ц/га.

Свекловоды Ртищевского района достигли рекордной урожайности сладкого корнеплода в 750 ц/га. Уборка свеклы в районе завершена, валовой сбор составил более 82 тысяч тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры в Саратовской области обмолочены на площади 2 млн 99 тыс. га (96%), при средней урожайности 13,8 ц/га валовой сбор составляет 2,9 млн тонн.
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