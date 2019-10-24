Из аэропорта «Гагарин» открываются рейсы в «курортную столицу» России город Сочи
Открыты продажи билетов на прямые регулярные рейсы из международного аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в «курортную столицу» России город Сочи.
С 19 ноября прямые регулярные рейсы в Сочи запускает авиакомпания «ИрАэро» на комфортабельных самолетах «Сухой Суперджет-100». Улететь в «курортную столицу» России можно будет по вторникам и субботам. Вылет из Саратова во вторник в 01:40, а улететь из Сочи в Саратов можно будет в 03:40 по местному времени.