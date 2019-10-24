ПГК ПРИВЛЕКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ПРИВОЛЖСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
Саратовский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в январе-сентябре 2019 года увеличил объем погрузки в крытых вагонах на 6%, до 531 тыс. тонн.
Грузооборот достиг 4,5 млрд т-км, что на 29% выше аналогичного показателя прошлого года.
«Самый активный рост наблюдался в сегменте химикатов и соды – одной из ключевых для региона продукции. Погрузка выросла почти в 3 раза, до 93 тыс. тонн. Помимо этого, филиал ПГК начал перевозить графитовые электроды. Груз отправлялся в Иркутскую область и Красноярский край», – прокомментировал директор Саратовского филиала Сергей Титков.
Положительная динамика погрузки зафиксирована также среди следующих номенклатур: цемент – рост на 6%, до 262 тыс. тонн, комбикорм – на 49%, до 1,6 тыс. тонн.
Основной грузопоток пришелся на внутренние направления – 92%. Объем погрузки в крытых вагонах вырос на 12%, до 489 тыс. тонн. Наиболее популярными направлениями стали Северный Кавказ, Восточная Сибирь и регионы Поволжья.
Экспортные перевозки составили 41,1 тыс. тонн (-33%). Грузы следовали преимущественно в Казахстан, Азербайджан и Грузию.