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ПГК ПРИВЛЕКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ПРИВОЛЖСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
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ПГК ПРИВЛЕКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ПРИВОЛЖСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

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Саратовский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в январе-сентябре 2019 года увеличил объем погрузки в крытых вагонах на 6%, до 531 тыс. тонн.

Грузооборот достиг 4,5 млрд т-км, что на 29% выше аналогичного показателя прошлого года.

«Самый активный рост наблюдался в сегменте химикатов и соды – одной из ключевых для региона продукции. Погрузка выросла почти в 3 раза, до 93 тыс. тонн. Помимо этого, филиал ПГК начал перевозить графитовые электроды. Груз отправлялся в Иркутскую область и Красноярский край», – прокомментировал директор Саратовского филиала Сергей Титков.

Положительная динамика погрузки зафиксирована также среди следующих номенклатур: цемент – рост на 6%, до 262 тыс. тонн, комбикорм – на 49%, до 1,6 тыс. тонн.

Основной грузопоток пришелся на внутренние направления – 92%. Объем погрузки в крытых вагонах вырос на 12%, до 489 тыс. тонн. Наиболее популярными направлениями стали Северный Кавказ, Восточная Сибирь и регионы Поволжья.

Экспортные перевозки составили 41,1 тыс. тонн (-33%). Грузы следовали преимущественно в Казахстан, Азербайджан и Грузию.
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