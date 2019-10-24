В Саратовской области продлен срок действия регионального материнского капитала

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Одним из мероприятий проекта является выплата многодетным семьям области регионального материнского (семейного) капитала. Напомним, закон о регматкапитале реализуется в нашей области с января 2012 года.С 1 октября 2019 года размер регионального материнского капитала составляет 107 848 рублей. Право на его получение имеют жители области, родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка с 2012 по 2017 годы. Теперь это право будет предоставлено и на детей, родившихся в 2018-2021 годы.Использовать средства регматкапитала родители вправе на улучшение жилищных условий и получение образования детьми.Обращаться за назначением регионального капитала граждане могут не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения третьего или последующего ребенка и не позднее дня достижения им возраста 18 лет (в случае обучения в образовательной организации – 23 лет).