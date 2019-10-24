Саратовский хор «Хранители» удостоен гран-при Всероссийского конкурса «Добрые звуки Земли»
В октябре в Саратове состоялся Всероссийский конкурс «Добрые звуки Земли».
Конкурс проходил под патронатом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, при поддержке министерств культуры Московской и Саратовской областей.
Участниками конкурса стали солисты и творческие коллективы: инструменталисты, вокалисты, танцоры, чтецы, театралы, представители других творческих направлений. На суд жюри было представлено около ста номеров, в которых оценивались исполнительское мастерство, художественная трактовка музыкального образа, сценическая культура.
По итогам конкурса гран-при удостоен хор Саратовского областного колледжа искусств «Хранители», руководитель - заслуженный работник культуры РФ Юлия Викторовна Рябова, концертмейстеры Александр Сергеевич Кистяев, заслуженный работник культуры РФ Юрий Викторович Смольянинов.