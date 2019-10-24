Конькобежец Данила Семериков одержал первую победу на I этапе Кубка России по конькобежному спорту
Турнир проходил с 22 по 24 октября в центре «Коломна» (Московская область).
Во всероссийских соревнованиях принимают участие более 140 спортсменов из 24 регионов России. В их числе спортсмены СОЦСП, проходящие подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии».
По итогам первого дня соревнований Данила Семериков стал победителем масстарта (16 кругов) среди мужчин. На дистанции 1500 м Данила занял 14 место.
Даниил Чмутов занял 4 место в масстарте (16 кругов) среди мужчин, на дистанции 1500 м занял 28 место. Антон Борисенко на дистанции 500м занял 16 место.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, результаты соревнований будут учитываться при отборе спортсменов для участия в Чемпионате России по отдельным дистанциям, который пройдет в Коломне 30 октября - 3 ноября года.