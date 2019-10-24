24 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 24 октября
Пригородные поезда между Саратовом, Александовым Гаем и Озинками будут курсировать дополнительно 4 и 5 ноября
16:18 | 24 октября
Саратовские земледельцы вырастили рекордный урожай технических культур
15:31 | 24 октября
Из аэропорта «Гагарин» открываются рейсы в «курортную столицу» России город Сочи
14:39 | 24 октября
ПГК ПРИВЛЕКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ПРИВОЛЖСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
13:45 | 24 октября
В Саратовской области продлен срок действия регионального материнского капитала
12:48 | 24 октября
Саратовский хор «Хранители» удостоен гран-при Всероссийского конкурса «Добрые звуки Земли»
12:03 | 24 октября
Конькобежец Данила Семериков одержал первую победу на I этапе Кубка России по конькобежному спорту
11:11 | 24 октября
Красноармейский район присоединится к проекту "Киноновинки - региону"
10:39 | 24 октября
В Екатериновке расследуют убийство 47-летнего мужчины
09:23 | 24 октября
ООО «Комбинат «Волна» вдвое увеличивает объемы производства и реализации фасадных листов «Виколор»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Конькобежец Данила Семериков одержал первую победу на I этапе Кубка России по конькобежному спорту

Новости / Главное в спорте / Спорт
Конькобежец Данила Семериков одержал первую победу на I этапе Кубка России по конькобежному спорту


Турнир проходил с 22 по 24 октября в центре «Коломна» (Московская область).

Во всероссийских соревнованиях принимают участие более 140 спортсменов из 24 регионов России. В их числе спортсмены СОЦСП, проходящие подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии».

По итогам первого дня соревнований Данила Семериков стал победителем масстарта (16 кругов) среди мужчин. На дистанции 1500 м Данила занял 14 место.

Даниил Чмутов занял 4 место в масстарте (16 кругов) среди мужчин, на дистанции 1500 м занял 28 место. Антон Борисенко на дистанции 500м занял 16 место.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, результаты соревнований будут учитываться при отборе спортсменов для участия в Чемпионате России по отдельным дистанциям, который пройдет в Коломне 30 октября - 3 ноября года.