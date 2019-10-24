Красноармейский район присоединится к проекту "Киноновинки - региону"
25 октября в его рамках будет организован выездной кинопоказ в Высоковском сельском Доме культуры.
Саратовским областным методическим киновидеоцентром продолжаются выездные показы в рамках проекта «Киноновинки — региону». Как сообщили в учреждении, 25 октября юные зрители села Высокое Красноармейского района увидят анимационный фильм «Пушистый шпион» (6+).
Главная героиня киноленты – рыжая домашняя кошечка по имени Марни. Насмотревшись детективных сериалов, она решает раскрыть серию загадочных ограблений. Ее помощниками в этой нелегкой задаче становятся новые друзья – петух, сторожевой пес и сбежавшая из цирка зебра. Новоиспеченные шпионы попадают в круговорот захватывающих приключений!
Начало сеанса - в 14.00 в сельском Доме культуры.