24 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 24 октября
Пригородные поезда между Саратовом, Александовым Гаем и Озинками будут курсировать дополнительно 4 и 5 ноября
16:18 | 24 октября
Саратовские земледельцы вырастили рекордный урожай технических культур
15:31 | 24 октября
Из аэропорта «Гагарин» открываются рейсы в «курортную столицу» России город Сочи
14:39 | 24 октября
ПГК ПРИВЛЕКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ПРИВОЛЖСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
13:45 | 24 октября
В Саратовской области продлен срок действия регионального материнского капитала
12:48 | 24 октября
Саратовский хор «Хранители» удостоен гран-при Всероссийского конкурса «Добрые звуки Земли»
12:03 | 24 октября
Конькобежец Данила Семериков одержал первую победу на I этапе Кубка России по конькобежному спорту
11:11 | 24 октября
Красноармейский район присоединится к проекту "Киноновинки - региону"
10:39 | 24 октября
В Екатериновке расследуют убийство 47-летнего мужчины
09:23 | 24 октября
ООО «Комбинат «Волна» вдвое увеличивает объемы производства и реализации фасадных листов «Виколор»
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Красноармейский район присоединится к проекту "Киноновинки - региону"

Новости
Красноармейский район присоединится к проекту "Киноновинки - региону"


25 октября в его рамках будет организован выездной кинопоказ в Высоковском сельском Доме культуры.

Саратовским областным методическим киновидеоцентром продолжаются выездные показы в рамках проекта «Киноновинки — региону». Как сообщили в учреждении, 25 октября юные зрители села Высокое Красноармейского района увидят анимационный фильм «Пушистый шпион» (6+).

Главная героиня киноленты – рыжая домашняя кошечка по имени Марни. Насмотревшись детективных сериалов, она решает раскрыть серию загадочных ограблений. Ее помощниками в этой нелегкой задаче становятся новые друзья – петух, сторожевой пес и сбежавшая из цирка зебра. Новоиспеченные шпионы попадают в круговорот захватывающих приключений!

Начало сеанса - в 14.00 в сельском Доме культуры.