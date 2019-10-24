В Екатериновке расследуют убийство 47-летнего мужчины
Возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 23 октября утром в квартире одного из домов районного поселка Екатериновка обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Согласно судебно-медицинскому
исследованию причиной его гибели стала колото-резаное ранение груди с повреждением сердца.
По подозрению в совершении противоправного деяния задержан 63-летний местный житель. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.