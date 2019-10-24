ООО «Комбинат «Волна» вдвое увеличивает объемы производства и реализации фасадных листов «Виколор»
ООО «Комбинат «Волна», производитель свыше 40 наименований изделий из хризотилцемента, планирует в 2019 году в два раза увеличить выпуск фасадных листов «Виколор». Добиться показателей предприятие рассчитывает за счет освоения инструментов бережливого производства, кроме того, введен круглосуточный режим работы на участке нанесения покрытий комбината и установлена еще одна грунтовочная машина.
Как рассказал управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский, компания вступила в АНО «Федеральный центр компетенций» (ФЦК). В соответствии с соглашением о сотрудничестве будет реализовано обучение персонала культуре высокой производительности труда. На предприятии сформирована специальная рабочая группа, задача которой – под руководством экспертов ФЦК выявить и устранить все виды потерь, влияющих на эффективность, в частности, нерациональное расходование времени, сырья и других ресурсов.