24 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 24 октября
Пригородные поезда между Саратовом, Александовым Гаем и Озинками будут курсировать дополнительно 4 и 5 ноября
16:18 | 24 октября
Саратовские земледельцы вырастили рекордный урожай технических культур
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Из аэропорта «Гагарин» открываются рейсы в «курортную столицу» России город Сочи
14:39 | 24 октября
ПГК ПРИВЛЕКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ПРИВОЛЖСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
13:45 | 24 октября
В Саратовской области продлен срок действия регионального материнского капитала
12:48 | 24 октября
Саратовский хор «Хранители» удостоен гран-при Всероссийского конкурса «Добрые звуки Земли»
12:03 | 24 октября
Конькобежец Данила Семериков одержал первую победу на I этапе Кубка России по конькобежному спорту
11:11 | 24 октября
Красноармейский район присоединится к проекту "Киноновинки - региону"
10:39 | 24 октября
В Екатериновке расследуют убийство 47-летнего мужчины
09:23 | 24 октября
ООО «Комбинат «Волна» вдвое увеличивает объемы производства и реализации фасадных листов «Виколор»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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ООО «Комбинат «Волна» вдвое увеличивает объемы производства и реализации фасадных листов «Виколор»

Новости
ООО «Комбинат «Волна» вдвое увеличивает объемы производства и реализации фасадных листов «Виколор»


ООО «Комбинат «Волна», производитель свыше 40 наименований изделий из хризотилцемента, планирует в 2019 году в два раза увеличить выпуск фасадных листов «Виколор». Добиться показателей предприятие рассчитывает за счет освоения инструментов бережливого производства, кроме того, введен круглосуточный режим работы на участке нанесения покрытий комбината и установлена еще одна грунтовочная машина.

Как рассказал управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский, компания вступила в АНО «Федеральный центр компетенций» (ФЦК). В соответствии с соглашением о сотрудничестве будет реализовано обучение персонала культуре высокой производительности труда. На предприятии сформирована специальная рабочая группа, задача которой – под руководством экспертов ФЦК выявить и устранить все виды потерь, влияющих на эффективность, в частности, нерациональное расходование времени, сырья и других ресурсов.