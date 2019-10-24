Жители Саратова напишут Географический диктант
Всех желающих приглашают присоединится к акции, которая пройдет 27 октября на площадке исторического парка "Россия - моя история".
По информации министерства культуры области, ведущей мероприятия станет депутат областной думы, заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи Юлия Литневская.
Вместе с Юлией Литневской команда парка запустила акцию «Географию — знаю, историю — люблю», участвуя в которой, все желающие смогут подготовиться к предстоящему диктанту, узнать интересные исторические факты о России и Саратовской области и получить пригласительные билеты в мультимедийные экспозиции.