24 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:18 | 23 октября
Жители Саратова напишут Географический диктант
16:30 | 23 октября
Саратовцев предупреждают о небольшом дожде
15:38 | 23 октября
В этом году в электронный вид переведено почти пять миллионов архивных записей актов гражданского состояния
14:50 | 23 октября
В Саратове реализуется проект "Цифровая культура"
14:00 | 23 октября
Состоится презентация книги «Зелёный кант» земли Саратовской
12:58 | 23 октября
С 26 октября в охотничьих хозяйствах области открывается охота на пушных зверей
12:04 | 23 октября
«Семья года-2019» из Саратова участвует в интернет-конкурсе «Семейный театра»
11:11 | 23 октября
Аэропорт «Гагарин» удостоен главного приза фестиваля «Зодчество»
10:18 | 23 октября
В этом году социозащитные учреждения области и НКО оказали населению региона почти 30 миллионов социальных услуг
09:22 | 23 октября
Чек-лист KAMA TYRES для автовладельцев по сезонной смене шин
Как отдохнуть без лишних вложений
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Жители Саратова напишут Географический диктант

Новости
Жители Саратова напишут Географический диктант


Всех желающих приглашают присоединится к акции, которая пройдет 27 октября на площадке исторического парка "Россия - моя история".

По информации министерства культуры области, ведущей мероприятия станет депутат областной думы, заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи Юлия Литневская.

Вместе с Юлией Литневской команда парка запустила акцию «Географию — знаю, историю — люблю», участвуя в которой, все желающие смогут подготовиться к предстоящему диктанту, узнать интересные исторические факты о России и Саратовской области и получить пригласительные билеты в мультимедийные экспозиции.