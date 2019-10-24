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В этом году в электронный вид переведено почти пять миллионов архивных записей актов гражданского состояния

Новости


С 1 октября прошлого года органы ЗАГС Российской Федерации осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния в федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».

Целью создания ФГИС ЕГР ЗАГС является аккумулирование в едином централизованном информационном ресурсе полных и достоверных сведений о гражданах Российской Федерации.

В архивном фонде структурных подразделений областного управления по делам ЗАГС содержится 10 481 787 актовых записей, составленных до 1 октября 2018 года. В срок до 31 декабря 2020 года переводу в электронный вид подлежит 9 722 694 записи актов гражданского состояния. По состоянию на 1 октября этого года в электронный вид переведено 4 964 637 записей актов гражданского состояния (51%).
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