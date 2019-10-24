Состоится презентация книги «Зелёный кант» земли Саратовской
24 октября 2019 г. в 15:00 в зале новых поступлений Областной универсальной научной библиотеки в рамках цикла «Краеведческие встречи» состоится презентация книги «Зелёный кант» земли Саратовской».
Автор – полковник в отставке, пограничник, участник боевых действий в Республике Афганистан, действительный член Русского генеалогического и Русского географического обществ, член Союза журналистов России Николай Петрович Троян.
В книге собраны материалы о пограничниках Саратовской области, начиная с конца XIX века, использованы воспоминания пограничников, учебное пособие для личного состава пограничных войск «Золотые звезды границы», подготовленное В. Е. Чабаненко. Большой интерес представляют фотогалерея и стихи автора.
Верность воинскому долгу, военной присяге, боевому товариществу, бдительность, мужество, отвага и честь – вот главные составляющие книги.