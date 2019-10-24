С 26 октября в охотничьих хозяйствах области открывается охота на пушных зверей

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Установлены ограничения по добыче отдельных видов пушных животных на территории общедоступных охотничьих угодий. Так, нормы добычи зайца-русака за день охоты составляет не более 2, за сезон не более 10 особей, куниц, хоря и норки – не более двух за сезон.Разрешения на добычу охотничьих ресурсов уже выдаются в комитете охотничьего хозяйства области, а также у охотничьих инспекторов в районах области.Выдача разрешений осуществляется на основании заявления и предъявляемых охотничьего билета и документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.Размер пошлины не изменился и составляет 650 рублей на весь срок охоты.