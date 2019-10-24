«Семья года-2019» из Саратова участвует в интернет-конкурсе «Семейный театра»
Многодетная семья Рудневых, вошедшая в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2019», участвует в интернет-конкурсе «Семейный театр».
Интернет-конкурс в рамках Всероссийского конкурса «Семья года» проводит Фонд поддержки детей на сайте «Я – родитель».
В этом году главной темой фотоконкурса стал театр. Голосование за претендентов на победу продолжится до 29 октября. Три семьи, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы.