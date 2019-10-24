24 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:18 | 23 октября
Жители Саратова напишут Географический диктант
16:30 | 23 октября
Саратовцев предупреждают о небольшом дожде
15:38 | 23 октября
В этом году в электронный вид переведено почти пять миллионов архивных записей актов гражданского состояния
14:50 | 23 октября
В Саратове реализуется проект "Цифровая культура"
14:00 | 23 октября
Состоится презентация книги «Зелёный кант» земли Саратовской
12:58 | 23 октября
С 26 октября в охотничьих хозяйствах области открывается охота на пушных зверей
12:04 | 23 октября
«Семья года-2019» из Саратова участвует в интернет-конкурсе «Семейный театра»
11:11 | 23 октября
Аэропорт «Гагарин» удостоен главного приза фестиваля «Зодчество»
10:18 | 23 октября
В этом году социозащитные учреждения области и НКО оказали населению региона почти 30 миллионов социальных услуг
09:22 | 23 октября
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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«Семья года-2019» из Саратова участвует в интернет-конкурсе «Семейный театра»

Новости


Многодетная семья Рудневых, вошедшая в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2019», участвует в интернет-конкурсе «Семейный театр».

Интернет-конкурс в рамках Всероссийского конкурса «Семья года» проводит Фонд поддержки детей на сайте «Я – родитель».

В этом году главной темой фотоконкурса стал театр. Голосование за претендентов на победу продолжится до 29 октября. Три семьи, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы.
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