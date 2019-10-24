24 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:18 | 23 октября
Жители Саратова напишут Географический диктант
16:30 | 23 октября
Саратовцев предупреждают о небольшом дожде
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В этом году в электронный вид переведено почти пять миллионов архивных записей актов гражданского состояния
14:50 | 23 октября
В Саратове реализуется проект "Цифровая культура"
14:00 | 23 октября
Состоится презентация книги «Зелёный кант» земли Саратовской
12:58 | 23 октября
С 26 октября в охотничьих хозяйствах области открывается охота на пушных зверей
12:04 | 23 октября
«Семья года-2019» из Саратова участвует в интернет-конкурсе «Семейный театра»
11:11 | 23 октября
Аэропорт «Гагарин» удостоен главного приза фестиваля «Зодчество»
10:18 | 23 октября
В этом году социозащитные учреждения области и НКО оказали населению региона почти 30 миллионов социальных услуг
09:22 | 23 октября
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Аэропорт «Гагарин» удостоен главного приза фестиваля «Зодчество»

Новости


Проект международного аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») удостоен главного приза XXVII фестиваля «Зодчество», который прошел в Москве с 17 по 19 октября 2019 года.

Аэропорт «Гагарин» признан Союзом архитекторов России лучшим проектом в архитектурно-градостроительной области в этом году. Авторский коллектив архитекторов, дизайнеров и проектировщиков удостоен приза «Хрустальный Дедал» — одной из самых престижных профессиональных премий в области архитектуры в России.

Строительство международного аэропорта Саратова – крупнейший инфраструктурный проект, реализованный в 2019 году в гражданской авиации России. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства, участниками которого выступили Правительство России, Правительство Саратовской области и управляющая компания «Аэропорты Регионов». Отметим, что дизайн аэропорта диктует его название и связь первого космонавта планеты с Саратовской землей.

Фасад пассажирского терминала ассоциируется с речной волной, а его витраж напоминает растянутые меха саратовской гармошки. Внутренние пространства терминала оформлены в «космической» теме, а на привокзальной площади расположена 18-метровая стела с мерцающим аэродинамическим фасадом и сфера, символизирующая космическую капсулу, на которой Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области.
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