Аэропорт «Гагарин» удостоен главного приза фестиваля «Зодчество»

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Аэропорт «Гагарин» признан Союзом архитекторов России лучшим проектом в архитектурно-градостроительной области в этом году. Авторский коллектив архитекторов, дизайнеров и проектировщиков удостоен приза «Хрустальный Дедал» — одной из самых престижных профессиональных премий в области архитектуры в России.Строительство международного аэропорта Саратова – крупнейший инфраструктурный проект, реализованный в 2019 году в гражданской авиации России. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства, участниками которого выступили Правительство России, Правительство Саратовской области и управляющая компания «Аэропорты Регионов». Отметим, что дизайн аэропорта диктует его название и связь первого космонавта планеты с Саратовской землей.Фасад пассажирского терминала ассоциируется с речной волной, а его витраж напоминает растянутые меха саратовской гармошки. Внутренние пространства терминала оформлены в «космической» теме, а на привокзальной площади расположена 18-метровая стела с мерцающим аэродинамическим фасадом и сфера, символизирующая космическую капсулу, на которой Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области.