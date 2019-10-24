В этом году социозащитные учреждения области и НКО оказали населению региона почти 30 миллионов социальных услуг
Министерство социального развития области продолжает работу по организации социального обслуживания семей с несовершеннолетними детьми, пожилых граждан и инвалидов.
В региональном реестре поставщиков социальных услуг сегодня 94 организации, в том числе 9 организаций негосударственного сектора. Поставщиками всех форм собственности за 9 месяцев 2019 года оказано почти 30 миллионов социальных услуг 153 тысячам жителей области. Среди обслуживаемых граждан 41,5 тысячи пожилых людей и инвалидов находятся на надомном обслуживании, около 48 тысяч человек стали участниками мероприятий в полустационарной форме. Помощь в социозащитных учреждениях получили свыше 85 тысяч семей с несовершеннолетними детьми.