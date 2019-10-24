Чек-лист KAMA TYRES для автовладельцев по сезонной смене шин
Для безопасного передвижения на автомобиле в преддверии холодов необходимо вовремя сменить комплект шин на зимний и придерживаться целевого использования моделей. Так, для загородных трасс и заснеженных дорог оптимально подойдут шипуемые шины. Для городской зимы и эксплуатации автомобиля преимущественно на асфальтовом покрытии стоит отдать предпочтение нешипуемым. Для регионов, где столбик термометра не опускается ниже -10°С, выбирайте модели с расширенным температурным диапазоном использования. Об этом рассказали специалисты KAMA TYRES корреспондентам интернет-журнала «Бизнес ONLINE».
Также они отметили, что смена летних шин на зимние должна проводиться при дневной температуре воздуха в 5-7°C выше нуля. Возьмите за правильно проводить визуальный осмотр шин не только при сезонной «переобувке», но и регулярно. На шинах не должно быть никаких механических повреждений, а глубина протектора для минимальной безопасной езды на легковом автомобиле должна составлять 1,6 мм для летних шин и 4 мм – для зимних.
На переднюю и заднюю оси допустимо устанавливать шины с разным протектором. Однако правилами ПДД запрещается использовать на одной оси шины разной сезонности и разного вида (шипуемые и нешипуемые).
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