24 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
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09:22 | 23 октября
Чек-лист KAMA TYRES для автовладельцев по сезонной смене шин
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Чек-лист KAMA TYRES для автовладельцев по сезонной смене шин

Новости
Чек-лист KAMA TYRES для автовладельцев по сезонной смене шин


Для безопасного передвижения на автомобиле в преддверии холодов необходимо вовремя сменить комплект шин на зимний и придерживаться целевого использования моделей. Так, для загородных трасс и заснеженных дорог оптимально подойдут шипуемые шины. Для городской зимы и эксплуатации автомобиля преимущественно на асфальтовом покрытии стоит отдать предпочтение нешипуемым. Для регионов, где столбик термометра не опускается ниже -10°С, выбирайте модели с расширенным температурным диапазоном использования. Об этом рассказали специалисты KAMA TYRES корреспондентам интернет-журнала «Бизнес ONLINE».

Также они отметили, что смена летних шин на зимние должна проводиться при дневной температуре воздуха в 5-7°C выше нуля. Возьмите за правильно проводить визуальный осмотр шин не только при сезонной «переобувке», но и регулярно. На шинах не должно быть никаких механических повреждений, а глубина протектора для минимальной безопасной езды на легковом автомобиле должна составлять 1,6 мм для летних шин и 4 мм – для зимних.

На переднюю и заднюю оси допустимо устанавливать шины с разным протектором. Однако правилами ПДД запрещается использовать на одной оси шины разной сезонности и разного вида (шипуемые и нешипуемые).

Если вы задумались о покупке нового комплекта, воспользуйтесь расширенной гарантией качества сроком на один год, которая распространяется на продукцию шинного бренда Viatti.