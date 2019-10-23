23 октября 2019 СРЕДА
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Поколение бесконечности: для тех, кто взрослел на границе столетий

Новости / Культура
Новый роман «Поколение бесконечности» Маргариты Пальшиной нельзя рекомендовать как жанр какой-то определенной аудитории. Кто-то решит, что это мистический триллер для Young Adult, а для кого-то, возможно, роман покажется литературой «для взрослого чтения».
Поколение бесконечности: для тех, кто взрослел на границе столетий

На самом деле, произведение вне возраста, для тех, кто пытается переосмыслить прошлое, ищет ответы на вопросы о жизни и смерти, переживает личностный кризис или находится в процессе становления личности.
Кажется очень простой история возвращения домой в маленький северный городок героини романа Джанет, которая много лет жила за границей, занималась фрилансом и путешествовала по теплым странам. Но пытаясь понять причины самоубийства одноклассницы, Джанет переосмысливает свое отношение к прошлому, видит в судьбах бывших друзей собственные непрожитые пути. Роман соткан из снов и предчувствий, из того невидимого и неосязаемого, что влияет на выбор пути.
«Поколение бесконечности» – роман о рожденных в восьмидесятых, первом поколении, чьи представители, взрослея на сломе эпох, самостоятельно принимали решение о будущем.
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