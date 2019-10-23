23 октября 2019 СРЕДА
Новости
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Интерактивная онлайн-школа Tavi.ru для осознанных родителей появилась в России
16:30 | 22 октября
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15:42 | 22 октября
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14:52 | 22 октября
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14:00 | 22 октября
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В Радищевском музее открывается выставка из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
12:17 | 22 октября
В Саратовской области началась акция «Внимание, осенние каникулы!»
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На Балаковском судоремонтно-судостроительном заводе заложили два гидрографических катера
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Интерактивная онлайн-школа Tavi.ru для осознанных родителей появилась в России

Новости
Интерактивная онлайн-школа Tavi.ru для осознанных родителей появилась в России


В российском интернет-пространстве стартовала сертифицированная онлайн-школа мам Tavi.ru. Интерактивным образовательным ресурсом могут воспользоваться беременные, молодые мамы и папы, осознанно подошедшие к родительству и желающие быть уверенными в своих решениях и действиях.

В школе Tavi.ru действует практичный и удобный формат обучения. Пользователи сайта могут записаться на различные курсы, состоящие из серии уроков. Каждый урок включает рекомендации и ценные советы экспертов в самых разных областях. Прежде всего, это врачи, психологи, коучи по здоровью, в числе которых есть кандидаты и доктора наук. Родители могут задать любые вопросы врачам УЗИ, акушерам-гинекологам, терапевтам, специалистам перинатальной сферы, педиатрам и врачам узких специальностей. Кроме того, на ресурсе можно воспользоваться поддержкой профессионалов на вебинарах и прямых эфирах в соцсетях.

Tavi.ru предлагает родителям посетить также современный интернет-магазин. В нем представлены собственные эксклюзивные бренды и ассортимент из более 10 000 товаров от 300 надежных производителей для мам и детей до 7 лет.