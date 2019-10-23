Специалисты Саратовского НПЗ провели с детьми интеллектуальную игру, посвященную вопросам безопасности и экологии

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Специалисты предприятия повторили с ребятами правила безопасности на улице и дома, поговорили о действиях при пожаре, а также рассказали об экологической деятельности завода и способах защиты природы, доступных каждому человеку.После информационной части дети разбились на пять команд для участия в викторине. Ребята быстро отвечали на вопросы по пройденным темам, соревновались в смекалке и эрудиции. Победила, конечно, дружба.В завершение мероприятия специалисты Саратовского НПЗ подвели итоги конкурса рисунков «Защита природы в наших руках». Юные художники представили на суд жюри 25 уникальных работ, выполненных в различных художественных техниках. Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и полезные подарки с символикой компании «Роснефть».Саратовский НПЗ реализует масштабную программу, в рамках которой проводятся мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в городе, формирование экологического сознания и культуры безопасности детей и молодежи.Одной из форм взаимодействия с детской аудиторией является проведение уроков и викторин, посвященных вопросам охраны окружающей среды и безопасности. За счет используемых методов – творческие задания, викторины, тематические мультфильмы – такие мероприятия способствуют более глубокому вовлечению в тему, формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к себе и окружающему миру. В 2019 году уроки природолюбия и безопасности сотрудники предприятия провели для воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение» и ребят, проходящих реабилитацию в детском областном противотуберкулезном санатории.