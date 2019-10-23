В Татищевском районе обнаружен инфицированный африканской чумой свиней объект
В Татищевском районе обнаружен инфицированный африканской чумой свиней объект.
Останки больного животного обнаружены вблизи села Карамышка. По результатам исследования в лаборатории Энгельсской станции по борьбе с болезнями животных в отобранном биоматериале выявлен геном вируса африканской чумы свиней.
Специалисты областной государственной ветеринарной службы незамедлительно приступили к проведению мероприятий, предусмотренных ветеринарным законодательством. Останки павшей свиньи уничтожены сжиганием. Территория продезинфицирована. Принимаются меры, направленные на предупреждение распространения инфекции.