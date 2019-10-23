В Академоперы состоится "Дуэль теноров и баритонов"
23 октября 2019 года на сцене Саратовского театра оперы и балета состоится концерт «Дуэль теноров и баритонов».
Это совместный проект Фонда «Таланты мира» Давида Гвинианидзе и Саратовского академического театра оперы и балета.
Концерт задуман как музыкальное «соперничество» двух мужских голосов, где в первом отделении артисты представят свои «визитные карточки», исполнят сольные арии и дуэты. Второе отделение - собственно дуэль, соревнование не только вокальное, но и актерское.
В проекте принимают участие звезды оперных театров мира:
Кирилл Золочевский – тенор, лауреат Международных конкурсов, солист МАМТ им. Станиславского и Немировича – Данченко, муниципального оперного театра города Сантьяго (Чили)
Аббосхон Рахматуллаев – тенор, лауреат Международных конкурсов, солист Саратовского академического театра оперы и балета
Иван Подгороднев – тенор, солист Саратовского академического театра оперы и балета
Александр Киреев – баритон, лауреат Международных конкурсов, солист Государственного академического Большого театра России, национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко
Дмитрий Кондратков – баритон, лауреат Международных конкурсов, солист МАМТ им. Станиславского и Немировича – Данченко
Алексей Смирнов – баритон, солист Саратовского академического театра оперы и балета
В концерте также примут участие солисты Саратовского академического театра оперы и балета заслуженный артист России Дмитрий Соловьев и Николай Колесников, симфонический оркестр Саратовского академического театра оперы и балета.
Дирижёр - главный дирижер и художественный руководитель, Лауреат государственной премии РФ, Народный артист России Юрий Кочнев