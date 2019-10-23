Заплатить налоги можно с помощью портала «Госуслуги»
Прямой и неотъемлемой обязанностью каждого гражданина РФ является своевременная оплата налогов, в том числе транспортного, имущественного и земельного.
За 2018 год физическим лицам оплатить их необходимо до 2 декабря текущего года. После указанной даты неоплаченные налоги перейдут в разряд задолженностей.
Данные по налогам можно проверить через личный кабинет налогоплательщика. Войти на сайт налоговой службы саратовцы могут с помощью авторизации на портале «Госуслуги».
Начисленные налоги за отчетный период не отображаются в личном кабинете на портале «Госуслуги». Их можно проверить только на сайте налоговой службы в личном кабинете налогоплательщика. Бывают ситуации, когда пользователь забывает или теряет пароль от личного кабинета налогоплательщика. Чтобы пройти повторную авторизацию, раньше необходимо было обращаться в налоговую. Теперь процесс восстановления учетной записи максимально упрощен — достаточно зайти в личный кабинет налогоплательщика с помощью регистрационных данных портала «Госуслуги».
Для оплаты налоговых платежей нужно сделать несколько шагов, при этом выходить из дома не надо:
1. Войти в личный кабинет на сайте nalog.ru через «Госуслуги»;
2. Перейти на вкладку начисления;
3. Выберите начисления, которые хотите оплатить;
4. Выберите «Госуслуги» в списке кредитных организаций;
5. Вы будете перенаправлены на «Госуслуги» для оплаты налогов банковской картой без комиссии или через WebMoney.
Стоит отметить, что согласно российскому законодательству налоги и сборы можно платить не только за себя, но и за других членов семьи.