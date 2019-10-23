В Саратовской области началась акция «Внимание, осенние каникулы!»
С 21 октября по 3 ноября 2019 года в Саратовской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, осенние каникулы!».
Перед началом каникул сотрудники Госавтоинспекции посетят общеобразовательные учреждения областного центра и районов области, где проведут профилактические беседы с учащимися по безопасности дорожного движения и мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов. А также примут участие в общешкольных родительских собраниях, где внимание родителей будет акцентировано на обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров в автомобилях и применении световозвращающих элементов на верхней одежде.
В ходе мероприятий сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание профилактике аварийности с участием детей.