На Балаковском судоремонтно-судостроительном заводе заложили два гидрографических катера
На Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе заложили два гидрографических катера проекта Е35.Г.
Суда названы «Юрий Бабаев» и «Юрий Осокин» в честь заслуженных инженеров–гидрографов.
Катера предназначены для обеспечения гидрографических исследований и работ в морских и прибрежных районах, в устьевых участках рек, в том числе в арктическом бассейне РФ, во время летне-осенней навигации.
Длина судов составит 33,5 метра, ширина – 8 метров, водоизмещение - 260,1 тонны, экипаж – 7 человек.
Планируется, что строительство будет завершено в 2021 году.