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На Балаковском судоремонтно-судостроительном заводе заложили два гидрографических катера
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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На Балаковском судоремонтно-судостроительном заводе заложили два гидрографических катера

Новости


На Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе заложили два гидрографических катера проекта Е35.Г.

Суда названы «Юрий Бабаев» и «Юрий Осокин» в честь заслуженных инженеров–гидрографов.

Катера предназначены для обеспечения гидрографических исследований и работ в морских и прибрежных районах, в устьевых участках рек, в том числе в арктическом бассейне РФ, во время летне-осенней навигации.

Длина судов составит 33,5 метра, ширина – 8 метров, водоизмещение - 260,1 тонны, экипаж – 7 человек.

Планируется, что строительство будет завершено в 2021 году.
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