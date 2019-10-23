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В Радищевском музее открывается выставка из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Новости


24 октября в 17:00 в Радищевском музее по адресу: Первомайская, 75, открывается выставка из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП).

Коллекция Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) является одним из наиболее крупных и художественно весомых российских собраний, отражающих историю развития изобразительного искусства Ленинграда-Санкт-Петербурга на протяжении ХХ-ХХI веков.

Выставка «Петербургское искусство ХХ века» представляет зрителю знаковые произведений более 60-ти петербургских художников разных поколений, чье творчество демонстрирует наиболее яркие и характерные явления художественной культуры города.
Гордостью коллекции являются произведения мастеров 1920-1940-х годов. На экспозиции представлены работы как членов одного из известнейших творческих объединений Ленинграда - «Круга художников» (1926-1932) – Алексея Почтенного, Александра Русакова, Вячеслава Пакулина, Лидии Тимошенко, так и близких им по духу художников - Владимира Гринберга и Николая Лапшина. Их искусство несет в себе энергетику чисто петербургской культуры, благородную камерность ее содержания.

В основном художники писали родной город, наполняя его глубоко личностным колоритом и непосредственностью чувств, удивительно точно передавая атмосферу современной действительности, настроение и ритм времени. Художники создавали психологические «портреты» города, его разные эмоциональные состояния. К примеру, в пейзаже Алексея Почтенного «Тучкова набережная» (1928) царит внутренняя гармония, поэтика размеренной городской жизни. Александр Русаков, наоборот, трактует город как интенсивно звучащее, напряженное пространство («Большой проспект Петроградской стороны», 1938). Именно в этой портретной характеристике образов, их остроте и выразительности и заключается историзм пейзажных работ «круговцев» и близких им мастеров, формально не принадлежавших объединению.

Работая в жанре портрета, художники, каждый по своему, стремились к созданию образа современника. Представленные на экспозиции работы портретного жанра Владимира Гринберга, Лидии Тимошенко, Вячеслава Пакулина очень точно передают неповторимую психологическую индивидуальность каждой модели.

Характерная постановка поз, контур и ритм линий, очерчивающих фигуру, подчеркивают пластическую выразительность образов.
Произведения из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков дают зрителю возможность не только познакомиться с уникальным явлением ленинградско-петербургского искусства, ощутить атмосферу города на Неве в разных периоды времени, но и понять динамику развития российской культуры на протяжении всего ХХ века, - ссобщает пресс-служба Радищевского музея.
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