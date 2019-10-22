В Саратове прошли городские соревнования по спортивному ориентированию «Мои первые старты»
На открытой площадке рядом с Центром туризма, краеведения и морской подготовки состоялись соревнования по спортивному ориентированию для учащихся первого года обучения «Мои первые старты».
В соревнованиях приняли участие 67 начинающих спортсменов – юных туристов из 8 образовательных учреждений города.
Соревнования проходили по виду «Лабиринт». Учащиеся должны были за минимальное время собрать 10 контрольных пунктов в определенном судьями порядке, записать в карточке участника шифр с каждого КП. При правильном прохождении дистанции должна была получиться зашифрованная короткая фраза. Кто-то сработал быстрее, кто-то помедленнее, но дистанцию закончили все участники.
В результате места распределились следующим образом.
В младшей группе среди девочек призерами стали:
1 место – Утешева Элина (команда «Горизонт») МОУ «СОШ № 86»;
2 место – Петрова Татьяна (команда «Экстрим») МОУ «Гимназии № 58»;
3 место – Никитина Анастасия (команда «Меридиан») МОУ «Гимназия № 1».
Среди мальчиков:
1 место – Иппин Иван (команда «Горизонт») МОУ «СОШ № 86»;
2 место – Гусарова Антона (команда «Надежда») МОУ «СОШ № 106»;
3 место – Пшеничного Максима (команда «Экстрим») МОУ «Гимназии № 58».
В старшей возрастной группе у девочек призерами стали:
1 место – Железникова Вероника;
2 место – Целова Василиса (обе из команды «Надежда») МОУ «СОШ № 106»;
3 место - Полякова София (команда «Меридиан») МОУ «Гимназия № 1».
У мальчиков:
1 место – Браковенко Ярослав (команда «Надежда») МОУ «СОШ № 106»;
2 место – Воробьев Дмитрий;
3 место – Атуев Даниил (оба из команды «Компас») МОУ «СОШ № 22».