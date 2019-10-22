В Саратове прошла патриотическая акция для молодежи «Летят в бессмертье журавли» ко Дню белых журавлей
Литературный праздник День белых журавлей учрежден поэтом Расулом Гамзатовым, отмечается ежегодно 22 октября. Он посвящен памяти павших на полях сражений во всех войнах.
В канун этого памятного дня в музее боевой и трудовой славы собрались школьники и студенты, ветераны войны, военной службы, вооруженных сил и правоохранительных органов, музыканты и поэты. Собравшиеся вспоминали события Великой Отечественной и Второй мировой войн, Афганской войны, Чеченского конфликта, о страшных ядерных бомбардировках японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
К подрастающему поколению с напутственными словами, авторскими стихами и песнями обратились ветераны.
Учащиеся и воспитанники средней общеобразовательной школы с. Широкое Татищевского района Саратовской области сделали собственными руками и привезли на встречу белых бумажных журавликов, которые превратились в импровизированную журавлиную стаю на экспозиции «Трудовая слава Саратовской области» Музея боевой и трудовой славы.