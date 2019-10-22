В Саратове открылась третья выставка в рамках проекта #Помнитьнельзязабыть
18 октября в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация третьей выставки в рамках проекта #Помнитьнельзязабыть, который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Материалы для выставок в рамках этого проекта предоставляются нашими земляками в ответ на обращение музея. Это уникальная возможность поделиться историей своей семьи, представив ее в нашем музее.
На выставке экспонируются материалы участника Великой Отечественной войны Павла Петровича Зверева, переданные его дочерью, Надеждой Павловной Зверевой. На презентации она поделилась своими воспоминаниями об отце, рассказала о его боевом пути и службе в мирное время, о семье и крепких семейных традициях, которые он оберегал.