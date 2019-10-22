ПФР напоминает про пенсионные льготы многодетным матерям

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Последние изменения в пенсионном законодательстве оставили это право неизменным. Такую пенсию в Саратовской области получают более 6000 женщин. Из них продолжают трудовую деятельность 6 процентов.С этого года впервые право выхода на пенсию досрочно предоставлено матерям с тремя и четырьмя детьми. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет. Если у женщины четверо детей – пенсию назначат в 56 лет.Основным требованием для назначения досрочной пенсии для всех многодетных матерей является воспитание детей до 8-летнего возраста. Кроме того, женщине необходимо иметь страховой стаж и количество пенсионных баллов, определенных на дату возникновения права на пенсию (в 2019 году – 10 лет стажа и 16,2 балла).Территориальные управления ПФР ведут заблаговременную работу по определению женщин, имеющих право на досрочное назначение пенсии.Кроме того, периоды ухода за детьми относятся к нестраховым периодам, учитываемым в стаж для назначения пенсии. За один календарный год установлены следующие баллы:- периоды ухода за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет - 1,8 балла;- за вторым ребенком - 3,6 балла;- за третьим или четвертым ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет - 5,4 балла.Главное условие – периоды ухода засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды официальной трудовой деятельности. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года такого ухода, за четверых детей – 6 лет.