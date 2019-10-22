Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова временно закроют 23 октября
В связи с ремонтными работами с 22:00 23 октября до 06:00 24 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе Саратова).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 6 км перегона Саратов-3 – Примыкание (на 5-м Динамовском проезде в Заводском районе Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.