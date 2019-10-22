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Главы сельских поселений представили проекты, посвященные 75-летию Великой Победы
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Главы сельских поселений представили проекты, посвященные 75-летию Великой Победы

Новости
Главы сельских поселений представили проекты, посвященные 75-летию Великой Победы

18 октября в ПИУ им. П.А.Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ состоялось подведение итогов обучения 200 глав сельских поселений по программе «Технологии управления развитием муниципального образования», прошедшего при поддержке Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» и министерства по делам территориальных образований.

В мероприятии приняли участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская, а также преподаватели.

Слушатели программы по итогам обучения представили свои выпускные проекты, посвященные празднованию предстоящей 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, глава Безымянского МО Энгельсского района Елена Услонцева представила проект увековечивания памяти погибших в годы войны от ран в госпитале села Безымянное «Героями не рождаются – героями становятся». Проект предусматривает сбор и систематизацию информации о раненых с дальнейшим созданием альбома, установкой мемориальной доски на братской могиле. Также планируется благоустроить кладбище и заменить ограждение. Подобный проект был подготовлен слушателями из Брыковского муниципального образования Духовницкого района.

В Натальинском муниципальном образовании пройдет акция «Маршрутами победы. Эстафета поколений (интерактивная квест-игра)» которая позволит также разработать новые туристические маршруты.