В Астрахани прошёл традиционный турнир по гандболу "Золотая осень"

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С 16 по 19 октября в Астрахани прошёл традиционный турнир "Золотая осень", в котором принимали участие юноши 2005 г. и моложе.В турнире приняло участие 12 команд из Астраханской области, Ростовской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставрополя, Тольятти и Саратовской области (тренер Дудукина Елена Владимировна).Команды - участницы были разбиты на четыре группы. Саратовские спортсмены одержали две победы на предварительном этапе: 39:16 над командой Ставрополь-1 и 33:15 над СШОР им. В.А. Гладченко. Заняв первое место в группе, наши земляки на финальном этапе сразились за 1-4 места и одержали победы над СШОР им. В.А. Гладченко (г.Астрахань) - 22:20, ГБУ ДО КК ДЮСШ (Краснодар) - 24:23. Уступили на турнире лишь команде г. Тольятти - 24:26.По результатам соревнований команда Саратовской области заняла второе место.Турнир "Золотая осень" является одним из этапов подготовки к первенству России, где команда Саратовской области является вице-чемпионами прошлого года.