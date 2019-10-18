Вячеслав Моше Кантор находит возмутительным тот факт, что атака на синагогу в Галле произошла в священный день Йом-Киппур
Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), резко осудил теракт в Галле: «Евреи, отмечающие один из самых священных дней в году, в очередной раз стали мишенью убийцы».
9 октября, в день, когда иудеи отмечают священный день Йом-Киппур, злоумышленник совершил нападение на синагогу в немецком городе Галле. Не сумев прорваться внутрь здания, он открыл стрельбу по случайным прохожим. В результате два человека погибли, ещё несколько получили ранения.
Как отметил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, ещё большей трагедии удалось избежать благодаря грамотным и оперативным действиям службы безопасности синагоги.
«Тот факт, что евреи, отмечающие один из самых священных дней в году, в очередной раз стали мишенью убийцы, должен вызвать волну возмущения в Германии и за её пределами», - заявил Вячеслав Моше Кантор.
По мнению президента ЕЕК, для предотвращения подобного рода нападений необходимо предпринимать больше усилий – как в направлении борьбы с радикализацией, так и в рамках усиления правоохранительных мер, а также продвижения идей толерантности.
«Наши мысли и молитвы – с семьями погибших, мы желаем скорейшего выздоровления раненым», - добавил в своём заявлении Вячеслав Моше Кантор.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.