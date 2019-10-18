Вячеслав Моше Кантор находит возмутительным тот факт, что атака на синагогу в Галле произошла в священный день Йом-Киппур

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9 октября, в день, когда иудеи отмечают священный день Йом-Киппур, злоумышленник совершил нападение на синагогу в немецком городе Галле. Не сумев прорваться внутрь здания, он открыл стрельбу по случайным прохожим. В результате два человека погибли, ещё несколько получили ранения.Как отметил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, ещё большей трагедии удалось избежать благодаря грамотным и оперативным действиям службы безопасности синагоги.«Тот факт, что евреи, отмечающие один из самых священных дней в году, в очередной раз стали мишенью убийцы, должен вызвать волну возмущения в Германии и за её пределами», - заявил Вячеслав Моше Кантор.По мнению президента ЕЕК, для предотвращения подобного рода нападений необходимо предпринимать больше усилий – как в направлении борьбы с радикализацией, так и в рамках усиления правоохранительных мер, а также продвижения идей толерантности.«Наши мысли и молитвы – с семьями погибших, мы желаем скорейшего выздоровления раненым», - добавил в своём заявлении Вячеслав Моше Кантор.* * *