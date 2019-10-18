Завершились соревнования по футболу в рамках Универсиады ВУЗов
С 11 по 17 октября 2019 года в рамках Универсиады образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2019-2020 учебного года проходили соревнования по футболу.
Непосредственное проведение Универсиады возлагается на государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление спортивными мероприятиями», Саратовскую региональную общественную физкультурно-спортивную организацию «Студенческое содружество», главную судейскую коллегию Универсиады, судейские коллегии по видам спорта.
Команды шести образовательных организаций высшего образования области – СГЮА, ПИУ РАНХиГС, СГУ, ССЭИ, СГТУ, СГАУ всего 110 человек – приняли в них участие.
Впервые соревнования прошли на стадионе «Локомотив».
Главный судья соревнований – Никитин Владимир Викторович.
Итоги соревнований:
1 место – СГУ,
2 место – ПИУ РАНХиГС,
3 место – СГТУ,
4 место – СГАУ,
5 место – СГЮА,
5 место – ССЭИ.