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Завершились соревнования по футболу в рамках Универсиады ВУЗов

Новости


С 11 по 17 октября 2019 года в рамках Универсиады образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2019-2020 учебного года проходили соревнования по футболу.

Непосредственное проведение Универсиады возлагается на государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление спортивными мероприятиями», Саратовскую региональную общественную физкультурно-спортивную организацию «Студенческое содружество», главную судейскую коллегию Универсиады, судейские коллегии по видам спорта.

Команды шести образовательных организаций высшего образования области – СГЮА, ПИУ РАНХиГС, СГУ, ССЭИ, СГТУ, СГАУ всего 110 человек – приняли в них участие.

Впервые соревнования прошли на стадионе «Локомотив».
Главный судья соревнований – Никитин Владимир Викторович.

Итоги соревнований:
1 место – СГУ,
2 место – ПИУ РАНХиГС,
3 место – СГТУ,
4 место – СГАУ,
5 место – СГЮА,
5 место – ССЭИ.
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