В Саратове открывается выставка, посвященная жизни и творчеству И.А Крылова

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Настоящий феномен русской литературы – И.А. Крылов – оставил нам уникальные басенные тексты, по которым учились грамоте дети из семей всех сословий. Вместе с тем, в его долгой жизни Крылов был известен как поэт, драматург, журналист – писатель, издатель, переводчик – и даже успешный библиограф. Среди его друзей и знакомых были В.А. Жуковский и А.С. Пушкин, Н.Г. Гоголь и Г.Р. Державин, Н.И. Гнедич и многие, многие другие.Взрослым особенно интересна будет биографическая линия писателя, чье творчество стало своеобразным мостом между просветительским 18 веком и литературой нового времени. О том, какая феноменальная личность скрыта за привычным и любимым образом великого баснописца «дедушки Крылова» рассказывает выставка «Знакомый и незнакомый Иван Андреевич Крылов».На выставке представлены подлинные гравюры из собрания музея; особое внимание привлекут прижизненное издание басен Крылова1848 г. и миниатюрное издание 1848 года с автографом Михаила Николаевича Чернышевского. Документы из архива его дочери Н.М. Чернышевской делают возможным предположение, что книга могла принадлежать Н.Г. Чернышевскому и именно ее М.Н. Чернышевский подарил дочери Нине в день ее 16-летия.Текстовые материалы, среди которых воспоминания и высказывания современников, тексты басен, цитаты, мифологизированные истории, придуманные Крыловом о себе самом, делают выставку доступной для самостоятельного осмотра.