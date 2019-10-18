Обнародована программа специальных показов «Киновертикали – 2019»

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Уже 5 ноября начинающие кинематографисты в рамках специальных показов оценят работу профессионалов. Ребята увидят картины режиссеров Александра Галибина, Алексея Петрухина и Павла Руминова. Во время просмотров в кинозалах «Happy Cinema» будет проходить онлайн-голосование в официальной группе фестиваля «Киновертикаль» в сети «Вконтакте». Автор фильма-победителя голосования получит приз зрительских симпатий на одной из торжественных церемоний «Киновертикали 2019».Центральной картиной программы спецпоказов станет х/ф «Сестренка» (реж. А. Галибин, 2019г., 6+). Сюжет картины повествует о непростом детстве мальчика Ямиля в военные годы. Однажды в его доме появляется девочка Оксана, которую нашел отец Ямиля на фронте и поручил оберегать как родную сестру.Сценарий киноленты «Последнее испытание» (реж. Алексей А.Петрухин, 2018г., 16+) основан на реальных событиях (захват заложников в Театре на Дубровке в Москве в 2002г.). Действие фильма разворачивается в Доме культуры «Мир», где должна пройти премьера мюзикла. Однако вместо актеров на сцене появляются террористы и захватывают зрителей в заложники. Обычная учительница истории Алла Николаевна решает сама вести диалог с преступниками...Картина Павла Руминова «Успех» (2019г., 12+) повествует о случайном успехе девочки Виты, которая выступила на концерте вместе с отцом. В свои годы отец Виты мог только мечтать об этом… Заветный успех или тихое семейное счастье: получит ли каждый то, что желает?«Мы впервые организуем специальные показы фестиваля именно в таком формате и очень признательны нашим партнерам – кинотеатру «Happy Cinema» за предоставленную возможность объединить зрителей в одном кинопространстве и представить им лучшие образцы отечественных киноновинок», – отметила художественный руководитель фестиваля «Киновертикаль – 2019» Ирина Шатылко.