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Администрация Саратова дала комментарий о порядке содержания безнадзорных животных

Новости


Администрация Саратова дала комментарий о порядке содержания безнадзорных животных:

"Полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных наделены областные органы власти, которые, в свою очередь, передали данные полномочия в органы местного самоуправления.

Финансирование, выделяемое из областного бюджета, может быть использовано только на отлов животных и их содержание в течение 12 дней. После этого животные могут быть переданы заинтересованным лицам или в приют. Мест в приютах недостаточно, средства на строительство муниципального приюта отсутствуют.

В настоящее время полномочия по отлову и содержанию животных на территории города осуществляет МБУ «Дорстрой», на базе которого может содержаться одновременно не более 150 животных. Учитывая, что выделяемого финансирования недостаточно, содержание животных, находящихся в муниципальном учреждении более 12 дней, происходит за средства небезразличных к их судьбе людей.

На сайте МБУ «Дорстрой» существует рубрика «Ищу хозяина», где все неравнодушные граждане могут проявить сознательность и получить информацию о том, как и где забрать себе питомца, таким образом, позволяя МБУ «Дорстрой» помочь как можно большему количеству безнадзорных животных".