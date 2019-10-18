Рыбак из Саратовской области выиграл в лотерею один миллион рублей

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Мужчина давно знаком с лотереями. Активным участником он стал три года назад, когда увидел знаковый сон.— Мне приснилось, что я выиграл в лотерею крупную сумму. Тогда подумал, что дело осталось за малым — нужно просто покупать билеты. Я верил, и вот мне повезло! — рассказывает миллионер.На выигранные средства счастливчик отремонтирует дом и поможет родным.Иван Данилович до пенсии работал экспедитором на ламповом заводе. У него большая семья: двое детей, двое внуков и два правнука. Свободное время проводит с удочкой в руках, гордится пойманной восьмикилограммовой щукой.