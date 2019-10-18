18 октября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:20 | 18 октября
Обнародована программа специальных показов «Киновертикали – 2019»
15:38 | 18 октября
Завершились соревнования по футболу в рамках Универсиады ВУЗов
14:52 | 18 октября
В Саратове открывается выставка, посвященная жизни и творчеству И.А Крылова
13:42 | 18 октября
Вячеслав Моше Кантор находит возмутительным тот факт, что атака на синагогу в Галле произошла в священный день Йом-Киппур
13:09 | 18 октября
Хоккейный клуб "Кристалл" открывает домашний сезон
12:20 | 18 октября
Администрация Саратова дала комментарий о порядке содержания безнадзорных животных
11:26 | 18 октября
Рыбак из Саратовской области выиграл в лотерею один миллион рублей
10:40 | 18 октября
В этом году порядка двенадцати тысяч жителей Саратовской области выполнили нормы ГТО
09:48 | 18 октября
В Саратовской области к теплу подключены все теплоисточники
09:00 | 18 октября
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Рыбак из Саратовской области выиграл в лотерею один миллион рублей

Новости


Иван Булдыженко выиграл 1 000 000 рублей. Жителю Саратовской области повезло в 1280-м тираже «Русского лото».

Мужчина давно знаком с лотереями. Активным участником он стал три года назад, когда увидел знаковый сон.

— Мне приснилось, что я выиграл в лотерею крупную сумму. Тогда подумал, что дело осталось за малым — нужно просто покупать билеты. Я верил, и вот мне повезло! — рассказывает миллионер.

На выигранные средства счастливчик отремонтирует дом и поможет родным.

Иван Данилович до пенсии работал экспедитором на ламповом заводе. У него большая семья: двое детей, двое внуков и два правнука. Свободное время проводит с удочкой в руках, гордится пойманной восьмикилограммовой щукой.