18 октября 2019 ПЯТНИЦА
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В этом году порядка двенадцати тысяч жителей Саратовской области выполнили нормы ГТО

Новости
В этом году порядка двенадцати тысяч жителей Саратовской области выполнили нормы ГТО

За 9 месяцев 2019 года в Саратовской области нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» выполнили 11 960 человек, в том числе на «золотой» знак отличия – 3613 человек, «серебряный» знак отличия – 4853 человек, «бронзовый» знак отличия – 3494 человек. В регионе за этот период протестировано 15 354 человек, то есть нормативы «преодолели» 77,9% от выполнявших упражнения.

По состоянию на 15.10.2019 г. количество зарегистрированных жителей Саратовской области на сайте www.gto.ru ВФСК «ГТО» составляет 236 тысяч 319 человек. По данному показателю Саратовская область занимает 3 место в Приволжском Федеральном округе и 13 место в Российской Федерации.

Кроме того, Саратовская область занимает 1 место в ПФО и 2 место в Российской Федерации по освещению мероприятий комплекса «ГТО» в СМИ. Федеральный оператор ВФСК ГТО (АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов») г.Казань ведет рейтинг работы регионов по освещению в СМИ мероприятий по реализации ВФСК ГТО. При составлении рейтинга ГТО используются сведения, полученные с помощью автоматизированной системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени «Медиалогия».