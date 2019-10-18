Артем Кузин, Ёженька и Нарисованные человечки: «Любуйся теперь, художник, радугой над лесами»

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В сентябре на Исторической сцене ТЮЗа состоялась премьера для самых маленьких зрителей «Ёженька и нарисованные человечки» по сказке Александра Шарова.Ее подготовил творческий союз под руководством Артема Кузина, уже знакомый саратовским театралам по постановкам произведений классиков детской литературы — Сельмы Лагерлёф, Антония Погорельского, Даниила Хармса. В сценическое пространство Старого ТЮЗа вместе с Артемом Евгеньевичем увлекательную историю Шарова мастерски вживили постоянные соавторы: драматург Мария Соловьёва, художник Софья Злобина, композитор и актёр театра Михаил Третьяков, художник по свету Максим Шлыков.Автор инсценировки Мария Соловьева изящно подчинила повествовательность сказки сцене. постановка начинается с высшей эмоциональной точки. Ежик, замаскированный под обычного зрителя, рвется на сцену, спотыкается и со всего маху падает. Он словно заставляет сосредоточиться на том, что же сейчас будет. А дальше происходит хорошо описанное поэтом Владимиром Приходько и обретшее «мультяшные» одежды:«Вот она перед вами,Коробка с карандашами.В неё совершенно свободноВмещается, что угодно.В коробке с карандашами —Горы и океаны,Гномы и великаны,И кот с большими усами.В коробке с карандашамиЖивёт зелёная ёлка,Её украшали долгоХлопушками и шарами».Главные герои спектакля — волшебные карандаши — создают красочный мир, жизнь в котором одинаково интересна взрослыми детям «4+». Более того, полуторачасовую постановку Кузина, затаив дыхание, смотрели и двухлетние малыши. Причем от начала до конца. Неудивительно. Авторы «Еженьки...» такие фантазеры! Здесь нет «зеленых елок», но от в считанные секунды вырастающих на твоих глазах шоколадно-пирожно-конфетной, морожено-пломбирной и аптечной пальм захватывает дух. Когда Злой волшебник (спойлер — злой он так, ради любопытства, проверяет доброту окружающих на прочность) науськивает карандаши строить всякие преграды на пути Доброго волшебника и его дочки Ёженьки, откуда ни возьмись выныривают плавники акулы. Какой-то солнечной добротой поражает обаяшка Пятирог, он и озаряется лучами ослепительной апельсиновой насыщенности. Свет в спектакле Артема Евгеньевича играет чуть ли не ключевую роль. Игра света позволяет зрителю за одно мгновенье «переместиться» с песчаного пляжа в темно-синие пучины океана. Светом души согревают зал герои. Даже не зная распределения ролей, догадаешься, что Доброго волшебника в этой сказке играет артист теплейшего природного дарования Михаил Третьяков. Традиционно виртуозно балансирует на грани «по-настоящему вредного» и «понарошку злого» его сценический «брат» Евгений Сафонов. А какая здесь очаровательная Большая Слоновая Мышь! Анастасия Бескровная изображает ее шустрой и в то же время основательной, ну и философски-рассудительной, насколько таковыми могут быть юркие мышки. А кто как ни Артем Яксанов с его креольским темпераментом лучше всех справится с образом предводителя карандашей? Он и справился. Да как легко, дружелюбно, задорно!Литературная часть театра Киселева накануне премьеры аннотировала «Ёженьку и нарисованных человечков» так: «Создатели спектакля, как самые настоящие волшебники, придумывают свои театральные чудеса, чтобы воплотить на сцене удивительные приключения Ёженьки и её друзей. Фантазия героев Александра Шарова и сила волшебных карандашей в сказке способны заставлять вещи исчезать и появляться в одно мгновение — как перенести это чудо со страниц книги на сцену театра? Спектакль «Ёженька и нарисованные человечки» расскажет юным зрителям не только увлекательную историю приключений, но и объяснит, как язык театра преображает литературное произведение, создает свои собственные законы и правила повествования». И творческий ансамбль сказки во главе с режиссером Кузиным выполняет бесценную сверхзадачу: помогает маленькому человеку усвоить веру в правду, любовь, справедливость, надежду. Но еще невероятная ценность спектакля «Ёженька и нарисованные человечки» заключается в напоминании взрослым о том, как важно не потерять способность удивляться, смотреть на мир глазами полными любопытства. Постановка демонстрирует современным родителям, как здорово — рисовать для ребенка счастливое детство. И волшебно прекрасно — если делать это вместе с ним. Судя по громким и продолжительным аплодисментам после премьеры, взрослые все понимают правильно. Уважаемый Артем Евгеньевич, «любуйтесь теперь, художник радугой над лесами». А мы с нетерпением будем ждать вашего нового проекта.Кстати, дорогие друзья, такое событие не за горами. 22 октября в 18.00 на планшете Исторической сцены Саратовский театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва (Вольская, 83) состоится показ учебного спектакля «Мама, папа, я» студентов мастерской Артёма Кузина. Совместный проект кафедры мастерства актёра и кафедры специальных дисциплин Театрального института СГК имени Собинова в жанре «вербатим» вырос из экзамена по мастерству актёра в конце первого курса.«В основе спектакля «Мама, папа, я» – интервью, которые студенты взяли у своих родителей. Студенты задавали своим мамам и папам вопросы, которые мучают многих молодых людей — гордятся ли ими родители, доверяют ли, удаётся ли оправдать ожидания старшего поколения и нужно ли вообще это делать.Спектакль разбит на ряд эпизодов, в каждом из которых студенты то перевоплощаются в родителей своих однокурсников, то играют «самих себя», задающих вопросы своим мамам и папам в исполнении коллег. В перерывах между эпизодами в живом исполнении студентов под аккомпанемент музыкантов Саратовской филармонии им. А. Шнитке звучат любимые песни родителей и детей — популярная музыка разных жанров и поколений», - представляет будущую премьеру литчасть ТЮЗа Киселева.Особая драматургическая техника документального театра, свойственная жанру «вербатим», когда в основу спектакля ложатся тексты интервью с реальными людьми, позволяет предполагать: зрителя ждет диалог поколений, поиск душевных точек пересечения. До премьеры меньше недели. Не пропустите!Автор Елена МаркеловаФото автора