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Триста социальных контрактов заключено с жителями Саратовской области в 2019 году

Новости


В Саратовской области продолжается оказание государственной социальной помощи гражданам по преодолению трудной жизненной ситуации на основании социального контракта.

Этот вид социальной поддержки за счёт средств областного бюджета действует в нашем регионе с 2014 года. Госпомощь малоимущим семьям предоставляется в виде единовременной или ежемесячной денежной выплаты в сумме до 24 тысяч рублей.

Напомним, социальный контракт – это соглашение, по которому орган социальной защиты обязуется предоставить малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину материальную помощь, а гражданин и его семья берут на себя обязательства по поиску работы, профессиональному обучению, развитию личного подсобного хозяйства, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.

С 2014 года по настоящее время госпомощь назначена 1 358 получателям на общую сумму 32,5 миллионов рублей, из них 308 социальных контрактов на сумму 7,4 миллионов рублей заключено в 2019 году. Жители области воспользовались помощью государства для прохождения переобучения и получения новой профессии, открытия своего дела. Большинство из заключивших соцконтракты направили полученные средства для на развитие личного подсобного хозяйства.