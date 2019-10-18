Триста социальных контрактов заключено с жителями Саратовской области в 2019 году

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Этот вид социальной поддержки за счёт средств областного бюджета действует в нашем регионе с 2014 года. Госпомощь малоимущим семьям предоставляется в виде единовременной или ежемесячной денежной выплаты в сумме до 24 тысяч рублей.Напомним, социальный контракт – это соглашение, по которому орган социальной защиты обязуется предоставить малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину материальную помощь, а гражданин и его семья берут на себя обязательства по поиску работы, профессиональному обучению, развитию личного подсобного хозяйства, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.С 2014 года по настоящее время госпомощь назначена 1 358 получателям на общую сумму 32,5 миллионов рублей, из них 308 социальных контрактов на сумму 7,4 миллионов рублей заключено в 2019 году. Жители области воспользовались помощью государства для прохождения переобучения и получения новой профессии, открытия своего дела. Большинство из заключивших соцконтракты направили полученные средства для на развитие личного подсобного хозяйства.