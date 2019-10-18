В Саратове состоится открытый конкурс вокалистов памяти Иосифа Кобзона
6-8 ноября 2019 года на базе Саратовского областного колледжа искусств пройдет I открытый областной конкурс вокалистов «Песня остаётся с человеком», посвященный памяти Иосифа Кобзона. Учредителем и организатором конкурса является Саратовский областной колледж искусств.
В состав жюри под председательством члена попечительского Совета Национального Дельфийского совета России Петра Земцова вошли педагоги из Москвы и Саратова.
Конкурс проводится по трем номинациям: «Соло», «Вокальный дуэт», «Вокальный ансамбль» и четырем возрастным категориям:
- «Любители» – учащиеся детских школ искусств и участники клубных формирований;
- студенты профессиональных образовательных организаций»;
- студенты образовательных организаций высшего образования;
- «Профессионалы» – эстрадные исполнители, имеющие профессиональное образование.
В конкурсе примут участие 91 солист, 3 дуэта, 4 ансамбля из 35 детских школ искусств, 10 дворцов культуры и музыкальных студий, 2 колледжей, консерватории, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, средней общеобразовательной школы п.Елшанка, лицея №3 им. А.С. Пушкина. Возраст участников – от 7 до 47 лет.
Победители конкурса будут награждены дипломами, участники – грамотами за участие. По решению жюри может быть присужден Гран-при конкурса и специальный диплом «За лучшее исполнение песни Иосифа Кобзона».