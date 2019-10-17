17 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
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13:11 | 17 октября
Курс «Цифровой куратор» для учителей Беларуси проводит Российское общество «Знание»
12:25 | 17 октября
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Курс «Цифровой куратор» для учителей Беларуси проводит Российское общество «Знание»

Новости
Курс «Цифровой куратор» для учителей Беларуси проводит Российское общество «Знание»

Российское общество «Знание» начало реализацию в Республике Беларусь международного образовательного проекта.

В начале октября первая группа учителей начала обучение в рамках курса «Цифровой куратор». Инициатива проводится совместно с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Учителя Беларуси будут осваивать новейшие электронные технологии. Проект осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Цифровой куратор» позволит педагогам легче адаптироваться к современной цифровой среде, освоить необходимые коммуникационные и информационные технологии, повысить профессиональный уровень и расширить навыки. Курс состоит из трех модулей: обучение компьютерной грамотности, обучение медийно-информативной грамотности, осваивание способов цифровой безопасности. Каждый из слушателей, успешно прошедший курс, получит соответствующий сертификат.