Курс «Цифровой куратор» для учителей Беларуси проводит Российское общество «Знание»
Российское общество «Знание» начало реализацию в Республике Беларусь международного образовательного проекта.
В начале октября первая группа учителей начала обучение в рамках курса «Цифровой куратор». Инициатива проводится совместно с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Учителя Беларуси будут осваивать новейшие электронные технологии. Проект осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
«Цифровой куратор» позволит педагогам легче адаптироваться к современной цифровой среде, освоить необходимые коммуникационные и информационные технологии, повысить профессиональный уровень и расширить навыки. Курс состоит из трех модулей: обучение компьютерной грамотности, обучение медийно-информативной грамотности, осваивание способов цифровой безопасности. Каждый из слушателей, успешно прошедший курс, получит соответствующий сертификат.