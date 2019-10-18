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Правительство Саратовской области одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

Новости
Правительство Саратовской области одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

Сегодня на заседании регионального Правительства рассмотрен проект закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

"Первый заместитель Председателя Правительства – министр финансов Саратовской области Вадим Ойкин рассказал об основных новациях налогового и бюджетного законодательства, которые повлияли на параметры бюджета. С их учетом налоговые и неналоговые доходы областного бюджэета прогнозируются на 2020 год в объеме 73,7 млрд рублей.

Основными бюджетообразующими доходами регионального бюджета являются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций.

Безвозмездные поступления с федерального уровня предусмотрены в бюджете на 2020 год в сумме около 30 млрд рублей.

На исполнение расходных обязательств области планируется направить 107,4 млрд рублей. Из общего объема расходов 75,1 млрд рублей, или около 70% приходится на отрасли социальной сферы. Приоритетными остаются меры соцподдержки и те направления, которые обозначены в указах Президента и нацелены на повышение благосостояния граждан.

На реализацию национальных проектов будет выделено свыше семнадцати миллиардов рублей.

Дорожный фонд в 2020 году составит свыше 12 млрд рублей, что на 20% выше уровня текущего года. Более чем в 2,5 раза возрастут объемы средств, направляемых из областного бюджета на муниципальные дороги.

Продолжится реализация значимых инвестиционных проектов по строительству дворца водных видов спорта в городе Саратове, онкодиспансера, реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото https://www.sutynews.ru