Веселые и находчивые Центра адаптации сыграли в полуфинале КВН «Своя лига»
Команда КВН «Кофе в постель» Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» достойно представила Саратовскую область в полуфинале игры КВН среди команд инвалидов России международного союза КВН «Своя лига».
Игры прошли с 12 по 16 октября в Санкт-Петербурге.
В полуфинале наши ребята показали яркую, динамичную игру, которая не оставила равнодушным зрительный зал. Совсем немного не хватило команде для выхода в финал.
Финал игры состоялся вчера, 15 октября, где команда «Кофе в постель» выступила вне конкурса в блоке «Яичница», который проходит перед основной игрой. Зрителями мероприятия стали более 600 человек.