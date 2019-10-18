18 октября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 17 октября
Саратовские команды примут участие в финале акции «Уличный красава»
16:08 | 17 октября
Триста социальных контрактов заключено с жителями Саратовской области в 2019 году
15:14 | 17 октября
В Саратове состоится открытый конкурс вокалистов памяти Иосифа Кобзона
14:36 | 17 октября
Веселые и находчивые Центра адаптации сыграли в полуфинале КВН «Своя лига»
13:50 | 17 октября
Правительство Саратовской области одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
13:11 | 17 октября
Курс «Цифровой куратор» для учителей Беларуси проводит Российское общество «Знание»
12:25 | 17 октября
Саратовские предприниматели приглашаются к участию в StartUp-шоу
11:33 | 17 октября
Энергетики напоминают управляющим компаниям о регулировке внутридомовых систем теплоснабжения
10:48 | 17 октября
Студенты Поволжского института управления начали реализацию социального проекта "Купеческий дворик"
09:54 | 17 октября
В Саратове состоится концерт органиста Колина Эндрюса
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Веселые и находчивые Центра адаптации сыграли в полуфинале КВН «Своя лига»

Новости


Команда КВН «Кофе в постель» Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» достойно представила Саратовскую область в полуфинале игры КВН среди команд инвалидов России международного союза КВН «Своя лига».

Игры прошли с 12 по 16 октября в Санкт-Петербурге.

В полуфинале наши ребята показали яркую, динамичную игру, которая не оставила равнодушным зрительный зал. Совсем немного не хватило команде для выхода в финал.

Финал игры состоялся вчера, 15 октября, где команда «Кофе в постель» выступила вне конкурса в блоке «Яичница», который проходит перед основной игрой. Зрителями мероприятия стали более 600 человек.